Caso Ethan, il bimbo di 7 mesi riconsegnato alla mamma dalle autorità Usa

(Adnkronos) – “Ethan è in braccio alla mamma”, questo il messaggio appena inviato a Roma dalla console d’Italia a Los Angeles. Il bambino, portato via dal padre americano e ritrovato in California, è stato consegnato momentaneamente alla madre, come ha confermato il ministero degli Esteri.

Il giudice ha deciso l’affido temporaneo e la signora Claudia Ciampa da ieri sera è negli Stati Uniti. Inizia adesso un percorso giudiziario che vedrà come controparte il padre americano del bambino, Eric Howard Nichols, che aveva sottratto Ethan, di appena sei mesi, lo scorso 30 agosto, portandolo con sé in California.

Ethan, appena trovato è stato affidato ai servizi sociali, e un primo giudice ha deciso per l’affido temporaneo alla madre. Un secondo giudice deciderà sull’applicazione della convezione internazionale dell’Aja e a chi spetterà tenerlo definitivamente. Fino ad allora il padre lo potrà vedere solo durante incontri protetti. Il percorso giudiziario potrebbe allungarsi se il caso dovesse salire al livello federale.