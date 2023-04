Caso Immobile: il semaforo funzionava, uno dei due è passato col rosso.

Continuano le indagini sull’incidente che domenica mattina ha coinvolto Ciro Immobile. Il capitano della Lazio in auto con le figlie si è scontrato con un tram a in piazza delle Cinque Giornate: si era ipotizzato un difetto all’impianto semaforico. “Semaforo era in piena efficienza” dicono da Roma Servizi per la Mobilità che “smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento del semaforo all’incrocio teatro dell’incidente tra un tram e il veicolo del calciatore Ciro Immobile”.