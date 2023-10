Caso Orlandi, nuovi sviluppi

Inizierà in Aula al Senato martedì 10 ottobre alle 16.30 l’esame per l’istituzione della commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta, formata da 20 deputati e 20 senatori, per la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Dopo il voto della Camera è necessario infatti anche quello di Palazzo Madama per il via libera definitivo alla Commissione.

Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo come riferito in Aula dal presidente di turno Mariolina Castellone. Il fratello Pietro ha subito rilanciato sui social la notizia. Soddisfatto il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli, al termine della conferenza dei capigruppo: “Sono contento che finalmente la nostra proposta sia stata accolta” ha commentato.

A distanza di 40 anni, il Parlamento vuole fare luce su una lunga storia di omissioni e depistaggi e rendere giustizia a due famiglie che da quarant’anni chiedono di conoscere la verità sulla sparizione delle loro care figlie, scomparse in un periodo in non c’erano tabulati né coordinate satellitari per ritrovare qualcuno se non faceva rientro a casa.