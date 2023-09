Caso Pogba, ultime news: ecco quando farà le analisi

(Adnkronos) – Le controanalisi del centrocampista della Juventus Paul Pogba sono state spostate, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti calcistiche, al 5 ottobre perché il perito del giocatore francese non è disponibile per il 20 settembre.

Il trentenne centrocampista francese della Juventus è risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping della prima giornata di campionato il 20 agosto, in occasione di Udinese-Juventus. Nel match vinto 3-0 dalla formazione di Allegri, Pogba è rimasto in panchina. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso il calciatore per positività a “metaboliti del testosterone di origine non endogena”.

Il giocatore, se la positività venisse confermata dalle controanalisi, rischierebbe come pena massima fino a 4 anni di squalifica. La notizia è filtrata mentre si rincorrevano nuovi voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita all’Al Ittihad. L’ultimo caso di una controversia doping in serie A è quella legata all’argentino dell’Atalanta, Jose Luis Palomino, positivo nel 2022 al nandrolone, ma poi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping.