Casoria, ucciso 18enne a colpi di pistola

Quattro colpi di pistola a sangue freddo, così è stato ucciso un 18enne a Casoria, in provincia di Napoli. L’omicidio si è consumato ieri sera in una traversa di via Castagra, dove un uomo ha esploso quattro colpi di pistola all’indirizzo del giovane.

A nulla è servito l’intervento dei soccorsi, che hanno potuto solo trasportare il corpo del giovane senza vita all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Il ragazzo ucciso era in compagnia di altre tre persone, una delle quali ferita ad un fianco e attualmente ricoverato al San Giovanni Bosco non in pericolo di vita.