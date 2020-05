Cassa integrazione Inps: “Pagati 6 milioni”. Quando viene pagata per gli altri beneficiari

Cassa integrazione Inps, si procede a passo spedito. Questo ha dichiarato ieri sera l’Ente previdenziale, specificando che ha già pagato circa 6 milioni di euro con gli anticipi della cassa integrazione.

Al momento l’Inps ha pagato, nel dettaglio 2,1 milioni di euro in modo diretto, mentre circa 4 milioni di euro sono stati anticipati dalle aziende, e conguagliati dall’Inps.

Secondo i dati forniti dall’Inps, restano ancora 778,300 beneficiari da liquidare a cui spetta la cassa integrazione. Questi dati sono possibili grazie al cambio di procedura specificato con il Decreto Rilancio, che pone l’Inps come ente diretto per l’erogazione dell’assegno di cassa integrazione.

Con le novità introdotte dal decreto, la cassa integrazione in deroga ha raddoppiato la sua durata fino a 18 settimane. Di queste, 5 settimane sono quelle fino al 31 agosto 2020 e si aggiungono poi altre 4 settimane fino al 31 ottobre 2020.

Come viene specificato dal DL Rilancio, per ovviare ai rallentamenti nel rapporto Stato-Regioni, ora è l’Inps a pagare direttamente la cassa integrazione, con un sistema di anticipo e saldo.

In caso di riduzione delle ore di lavoro o sospensione, il datore deve comunicare la volontà di accedere alla cassa integrazione in deroga per i suoi dipendenti, e ha 15 giorni di tempo per fare domanda.

L’Inps deve ricevere l’elenco completo dei dipendenti con le specifiche delle ore di lavoro per cui si chiede la Cig. Questi dati vanno a consentire un calcolo che l’Inps effettua per erogare un anticipo della cassa integrazione nella misura del 40%.



Il pagamento dell’anticipo avviene a 15 giorni massimo dalla presentazione della domanda, mente il saldo è subordinato all’integrazione dei dati sui lavoratori e le ore di lavoro perse.