Cassano escluso da Tiki Taka: il motivo e il retroscena del perché l’ex attaccante è stato allontanato

Cassano escluso da Tiki Taka. È questa la novità che ha spiazzato tutti per quanto riguarda il programma di approfondimento calcistico condotto da Pierluigi Pardo. A riportare il clamoroso allontanamento è stato lo stesso conduttore nella puntata di ieri sera. Un annuncio che ha spiazzato, soprattutto in virtù del buon successo televisivo ottenuto dall’ex attaccante.

Spiritoso, spigliato, soprattutto pungente e diretto. Come in campo così in televisione: Cassano ha stregato tutti nel nuovo ruolo di opinionista televisivo, posizione in cui si è trovato subito alla grande. Il nuovo corso del programma sportivo però non prevede la presenza dell’ex attaccante di Roma, Milan e Inter.

Cassano, litigio e addio

A svelare il motivo dell’esclusione è stata l’edizione odierna di Repubblica, che ha parlato appunto dell’allontanamento del ‘Pibe de Bari’. Il perché della sua esclusione è da attribuire ad una lite tra l’ex calciatore e alcuni vertici del programma. Non Pierluigi Pardo però, che invece stravedeva per il tagliente opinionista capace di inscenare siparietti esilaranti nel corso delle puntate.

Sempre secondo Repubblica un litigio in studio con Giorgia Venturin ha dato il via all’esclusione di Cassano. Il suo allontanamento non è però l’unica novità per quanto riguarda il nuovo corso di Tiki Taka, che tornerà a partire da lunedì 13 gennaio. Già, non più domenica, ma il giorno dopo. Lo slittamento è dovuto allo spostamento di Live non è la D’Urso a Domenica.