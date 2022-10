Cassazione, i nonni provvedano al mantenimento dei nipoti

Se i genitori non hanno i mezzi per mantenere i propri figli, la legge impone ai nonni di provvedere a loro. A sancirlo è la Cassazione, con una sentenza interlocutoria pubblicata il 17 ottobre, rendendo ulteriormente chiara una questione già affrontata dalla Corte d’Appello di Roma.

Una vicenda che trae origine dal un caso del 2010. Allora fu il tribunale di Velletri a decidere che fossero i nonni di un minore a corrispondere parte dell’assegno di mantenimento, in luogo del padre separato dalla madre. Ai genitori dell’uomo, i nonni per l’appunto, l’imposizione di versare 200 dei 350 euro dell’assegno di mantenimento deciso in fase di separazione.

Un ordine figlio della situazione del padre, inadempiente e impossibilitato a garantire l’intera cifra. Da quel momento, i nonni del minore avevano iniziato la propria battaglia legale, opponendosi in appello e poi in Cassazione. Un’istanza rigettata perché la madre, nel tempo intercorso, non aveva visto migliorare la sua situazione economica. Inoltre, nel momento in cui il nonno era deceduto, la nonna aveva visto addirittura migliorare il suo quadro economico per via dell’eredità.