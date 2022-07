Castel Gandolfo, precipita con l’auto giù per la scarpata del lago, si salva in maniera ‘miracolosa’: una BMW con a bordo un cinquantenne dei Castelli romani, mentre si accingeva a parcheggiare davanti al Belvedere dei Sognatori nella zona del Miralago in via dei Cappuccini, ha perso il controllo dell’automobile abbattendo le staccionate del Parco, nel punto dove poco tempo fa c’era anche una statua danneggiata dai vandali.

L’auto, con l’uomo dentro, è finita lungo nella scarpata, per fortuna la sua discesa è stata frenata dagli alberi e dagli arbusti altrimenti sarebbe stata una tragedia, visto che sarebbe precipitato lungo il ripido costone del lago di Castel Gandolfo.

Sul posto i Vigili del fuoco con l’ausilio di una autogru giunta da Roma, che ha consentito il recupero dell’auto in fondo alla scarpata dove era caduta per circa 10-15 metri. In supporto sono intervenute anche la Protezione Civile di Albano e una pattuglia della Polizia locale che ha chiuso la strada al transito per permettere le operazioni di recupero.

L’uomo, soccorso dal 118, è stato medicato sul posto. Alla fine se l’è cavata con una leggera contusione e uno stato di shock. Per quanto riguarda le cause, forse un colpo di sonno o un guasto all’impianto frenante dell’auto in fase di parcheggio in discesa ha causato il pericoloso incidente.

L’intervento dei soccorritori è terminato alle 20.30 circa. Ingenti i danni riportati dalla piazzola di belvedere, con il sentiero reso inagibile e chiuso in attesa di messa in sicurezza.