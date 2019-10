Castel Giubileo, 60enne romano accoltellato: il video esclusivo

Un uomo di 60 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio intorno alle 18 a via Grottazzolina, a Castel Giubileo. Una ferita all’addome in pieno giorno, cosí si è consumato un regolamento di conti su cui stanno attualmente lavorando gli investigatori.

L’uomo, romano, si è trascinato per qualche metro prima di arrivare davanti all’entrata di un bar per poi riversarsi a terra. Così lo hanno trovato gli agenti accorsi sul posto. Il 60enne è stato trasportato in ospedale senza che gli venisse estratto il coltello per evitare di peggiorare la situazione. Di seguito il video esclusivo: