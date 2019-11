Castelli romani, BCC aderisce al fondo NEF per promuovere risparmio ed ecosostenibilità

La BCC dei Castelli e del Tuscolo conferma il proprio impegno in finanza

etica aderendo, a partire dal primo novembre, il nuovo concorso di NEF

“Il risparmio ti premia”, un’iniziativa che intende incentivare con la

vincita di premi particolarmente accattivanti, i numerosi vantaggi di

una formula di investimento particolarmente apprezzata dai

risparmiatori: il piano di accumulo (PAC). Il concorso terminerà il 31

marzo 2020 e prevede oltre a cinque estrazioni mensili, una super

estrazione finale: in palio una BMW i3 elettrica, uno scooter Piaggio

MP3 300 hpe e una Piaggio Wi-Bike. Anche i premi delle estrazioni

mensili (5 monopattini elettrici, 5 soggiorni ecosostenibili e 5 borsoni

viaggio) sono coerenti con l’importanza dei comparti dedicati alla

finanza etica nell’offerta del fondo di investimento NEF e avranno una

caratteristica comune: l’ecosostenibilità.

Parteciperanno alle estrazioni mensili i clienti maggiorenni che dal 1°

novembre al 31 marzo 2020 apriranno un PAC NEF con rata mensile di

almeno 50 Euro, incrementeranno di almeno 50 Euro al mese un PAC NEF già

attivo o riattiveranno un PAC NEF sospeso incrementando la rata mensile

di almeno 50 Euro. All’estrazione finale parteciperanno invece tutti i

clienti maggiorenni con un PAC NEF attivo al 31 marzo 2020 che preveda

una rata mensile di almeno 50 Euro. Ogni Euro versato nei PAC NEF varrà

un titolo di partecipazione. Nel segno della sostenibilità ambientale, è

stato studiato un metodo che insieme rispetti l’ambiente e permetta di

raddoppiare i titoli di partecipazione per le estrazioni mensili. Sarà

sufficiente registrarsi in MyNEF, nel portale www.nef.lu, per

controllare comodamente dal proprio smartphone o tablet l’andamento

degli investimenti e archiviare on line tutta la documentazione. Con

questa semplice azione, oltre a contribuire sensibilmente alla riduzione

del consumo di carta, ogni cliente vedrà immediatamente raddoppiare le

proprie possibilità di vincita.

La scelta di incentivare la sottoscrizione di PAC da parte di Banca di

Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo e NEF, nasce dalle

prerogative particolarmente attraenti che questa formula offre ai

risparmiatori. Prevedendo l’investimento in quote di un fondo con

cadenza mensile, anche di piccoli importi, il PAC favorisce innanzitutto

l’abitudine a risparmiare con metodo. Un atteggiamento che rappresenta

un primo importante passo per garantire a se stessi e alla propria

famiglia un futuro sereno. Dal punto di vista finanziario inoltre, il

PAC consente di ridurre il rischio legato ad un investimento in un’unica

soluzione permettendo, a lungo termine, di ottenere una crescita più

stabile e di trasformare in opportunità le fasi di discesa dei mercati.

Uno strumento di investimento prezioso quindi, da sfruttare con il

supporto degli esperti in gestione del risparmio che Banca di Credito

Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo mette a disposizione della

clientela in tutte le proprie filiali. Per tutte le informazioni e per

consultare il regolamento completo del concorso si rimanda al sito

www.ilrisparmiotipremia.it.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Banca Credito Cooperativo

dei Castelli Romani e del Tuscolo.