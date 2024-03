Vivi la magia di un vero castello. Scopri quanto può essere affascinante, divertente il Fantastico Mondo del Fantastico, un mondo di eventi, spettacoli, avventure immersive, tutto dal vivo, nello scenario del magico maniero di Lunghezza e del suo parco.

La riapertura 2024 del parco dell’immaginario coincide con Pasqua e Pasquetta, quale occasione migliore per invitare il fantastico pubblico del Castello ad un PicNic sui prati verdi pieni di margherite? E magari fare un brindisi con Principesse e Supereroi in questo fantastico relax unico e suggestivo.

Una riapertura fantastica il 31 marzo e il 1° aprile con l’arrivo in calendario per la nuova stagione come la splendida Sirenetta e il suo simpatico amico granchio, la Principessa Tiana, con tanto di Ranocchio, l’incontro nella sua “segreta” Sala dei Ghiacci con la Regina Elsa e l’immancabile Olaf.

I grandi appuntamenti sempre più incredibili: il Gran ballo delle Principesse nella sala del trono, la battaglia dei Super Eroi con colpi di scena, nuove avventure e terribili antagonisti!

Ad allietare poi grandi e piccini il giorno di Pasqua altra grande sorpresa: i giovani maghi della scuola Club Magico Franco Riccardi, diretta da Francesco Leardini, faranno incuriosire i più piccini, e non solo, con intervento di stand up in giro per il parco per far scoprire ed apprendere piccole tecniche di arti magiche.

Insomma una Pasqua davvero magica. Info www.fantasticomondo.it

Max