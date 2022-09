Catania, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: un morto-Video

(Adnkronos) – Una persona è morta in una esplosione avvenuta questa mattina intorno alle 7.30 a Belpasso, località Edere (Catania) in un’azienda specializzata nella produzione di fuochi d’artificio. Come si legge in un post pubblicato dai vigili del fuoco su Twitter, è stato “rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area”.

La vittima aveva 62 anni ed era uno dei proprietari. Sulla vicenda indagano i carabinieri.