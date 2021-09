Un 80enne è morto a Soverato (Catanzaro) dopo essere stato investito da un’auto. L’uomo stava attraversando la strada, quando l’auto in transito lo ha investito non lasciandogli scampo nonostante l’arrivo dei soccorsi. Trasferito in ospedale, infatti, l’80enne è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi.