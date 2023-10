Catanzaro, scossa di terremoto di magnitudo 3.2

Ancora terremoto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata avvertita nel Catanzarese. Sisma percepito in particolare anche a Lamezia Terme. La scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catanzaro.

Il sisma è stato avvertito alle 6:30 con una profondità di 24 chilometri e l’epicentro localizzato ad Amato.

Gli altri comuni più prossimi all’epicentro sono Pianopoli, Miglierina, Feroleto Antico e Marcellinara. La scossa è stata avvertita anche a Catanzaro e a Lamezia Terme.

Non è certo l’unica in queste ore. Il terremoto si è infatti abbattuto su Napoli nelle scorse ore: con epicentro ai Campi Flegrei, e magnitudo 4.0. La scossa avvertita a Napoli, ha preoccupato tanti cittadini, scesi in strada e vogliosi di risposte.

La magnitudo di 4.0., si apprende dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,è avvenuta alle 22.08, ad una profondità di 3 chilometri.

Il terremoto è stato avvertito in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero sia sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito.