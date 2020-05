Caterina Balivo: l’addio commosso a ‘Vieni da me’ ma, rassicura, “E’ tempo di nuove esperienze”

“Questa per me è l’ultima puntata sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio. Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. Da Festa italiana a Pomeriggio sul due a Detto fatto e a Vieni da me’’.

Balivo: “Sono pronta a nuove esperienza televisive”

Così oggi, aprendo l’ultima puntata stagionale di di ‘Vieni da me’, il programma che conduce su Raiuno poco dopo pranzo, Caterina Balivo si è congedata dal suo nutrito pubblico televisivo. Non senza lacrime – ma in queste trasmissioni sono orma una costante – la conduttrice si è detta “pronta a ‘nuove esperienze” televisive”, un’affermazione che francamente lascia anche ‘interdetti’: condurrà Sanremo o, peggio, esordirà in qualche fiction?

Balivo: “Ho imparato a dare il giusto peso alle cose”

Tuttavia la Balivo non ha dato precise spiegazioni in merito a questo addio (lasciando intuire di essersi trovata davanti ad una sorta di ‘bivio’), limitandosi soltanto a ‘motivare’ la dolorosa scelta comunicata: ”In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo’’.

Frasi di circostanza o, come avrebbe ‘azzardato’ qualche rivista di gossip, la conduttrice sarebbe al centro di una pesante crisi matrimoniale?

Ad ogni modo, ha poi proseguito la Balivo cambiando tono, “È arrivato il tempo di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista! E ora diamo inizio alla 350esima puntata e godiamocela tutta”.

Max