Caterina Cimmino: chi è e quanti anni ha la moglie di Fulvio Collovati

Caterina Cimmino, nota maggiormente con il nome di Caterina Collovati, è un personaggio televisivo, moglie dell’ex calciatore campione del mondo 1982 Fulvio Collovati.

Caterina Collovati: chi è, età, Instagram, marito, figli e che lavoro fa la moglie di Fulvio Collovati

Nata a Napoli il 16 aprile 1952, Caterina Cimmino Collovati fa la giornalista, conduttrice e opinionista televisiva.

La sua carriera inizia nel 1982 con il programma Caccia al 13, su Rete 4, poi passa ad altri programmi sportivi come l’Appello del martedì e il Processo del lunedì. Come conduttrice è stata molto attiva in emittenti come Telenova, Odeon Tv e Telelombardia.

La Cimmino ha sposato l’ex calciatore Fulvio Collovati, campione del mondo con l’Italia nel 1982. Con il marito ha avuto due figlie femmine, Clementina Collovati e Celeste Collovati. Su Instagram è attivissima e molto seguita dai suoi fan.