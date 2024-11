Caterina Medici a teatro, ecco quando

Caterina Medici a teatro, in un momento unico e simbolico. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Flavio Vespasiano presenta l’opera di teatro musicale “Femmina infame. Storia di Caterina Medici bruciata come strega professa” il 21 novembre al Teatro Palladium di Roma.

Caterina Medici a teatro, appuntamento il 21 Novembre

Lo spettacolo è dedicato alla condizione della donna come vittima e offre una analisi sul tema tramite una narrazione potente e suggestiva. L’opera si fregia della drammaturgia di Guido Barbieri e delle musiche di compositori contemporanei come Giorgio Battistelli, Tomas Luis de Victoria, Francesco Filidei, Lou Harrison, Lorenzo Pagliei, e Gabriella Schiavone. Protagonista è Elena Bucci (Premio Ubu 2016, Premio Eleonora Duse 2016, Premio Hystrio – ANCT 2017, Premio ERF 2022 alla carriera).

A rendere unico l’appunamento, poi, ecco le percussioni dell’Ensemble Ars Ludi – composto da Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi e Gianluca Ruggeri – e le voci del Quartetto vocale a cappella Faraualla, formato da Lucrezia Loredana Savino, Gabriella Schiavone, Maristella Schiavone e Teresa Vallarella.

Il progetto teatrale commissionato dalla Fondazione Flavio Vespasiano e realizzato con i fondi del Progetto Speciale del Ministero della Cultura, ricostruisce la vicenda di Caterina Medici: la cui vita, segnata dalla miseria, dall’oppressione e dalle ingiuste accuse di stregoneria, termina con una morte atroce sul rogo, in netto contrasto con il destino glorioso della sua celebre omonima, Caterina de’ Medici, regina di Francia.