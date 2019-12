Cavani all’Atletico Madrid, affare quasi chiuso: le cifre

View this post on Instagram

Inoubliable voir et vivre ce qu'il s est passé hier au Parc🙏❤ Ce sera gravé en moi éternellement. 🔴🔵 #ICICESTPARIS Inolvidable ver y sentir lo q paso ayer en el Parque🙏❤ Lo llevaré eternamente conmigo. 🔴🔵 #ICICESTPARIS Unforgettable to live and feel what happened yesterday at Parc des Princes🙏❤ I'll have it eternally with me. 🔴🔵 #ICICESTPARIS Indimenticabile vedere e sentire quello che é successo ieri nel Parc. 🙏❤ Lo portaré eternamente con me. 🔴🔵 #ICICESTPARIS