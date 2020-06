Cd: Beyonce, Roger Water e Legend, passando per Black Eyed Peas, Depeche Mode e la Morisette. VIDEO

Ritorna Beyoncé ed è una ‘Black Parade’

‘Black Parade’, è il titolo del nuovo singolo di Beyoncé, uscito in occasione del Juneteenth Day, ovvero la festa che celebra l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti.

Infatti, presentandolo, la celebre popstar ha affinato che “Happy Juneteenth Weekend! I hope we continue to share joy and celebrate each other, even in the midst of struggle. Please continue to remember our beauty, strength and power. Black Parade celebrates you, your voice and your joy and will benefit Black-owned small businesses”..

John Legend nell’introverso ‘Bigger Love’

‘Bigger Love’ (Columbia Records), è il settimo album in studio del poliedrico artista John Legend, che arriva proprio nel momento in cui il mondo ha forse più bisogno di amore. Come racconta l’artista, “Durante questi tempi difficili, alcuni di noi potrebbero chiedersi se sia giusto ridere, ballare o essere romantici. Ultimamente, le immagini delle persone afroamericane nei media ci hanno mostrato con le ginocchia sul collo, in lutto, o mentre esprimevamo la nostra rabbia collettiva. Abbiamo sentito tutti quelle emozioni. Ma per noi è anche importante continuare a mostrare tutte le sfaccettature di ciò che significa essere nero e umano. Attraverso l’arte, siamo capaci di fare esattamente quello. Questo album è una celebrazione dell’amore, della gioia, della sensualità, della speranza e della resilienza: tutte quelle cose che rendono la nostra cultura così bella e importante”.

Questo nuovo lavor vanta collaborazioni con Jhene Aiko, Koffee, Rapsody e Gary Clark Jr., e presenta la partecipazione nella scrittura e nella produzioni di Anderson .Paak, Oak Felder, Tayla Parx, Charlie Puth, Ryan Tedder, Teddy Geiger, DJ Camper, Ricky Reed, Julia Michaels, Digi, Cautious Clay, Di Genius, per citarne alcuni.

Depeche Mode: ecco le hit di ‘Spirit in the Forest’

Visto il successo riscosso dalla critica, l’entusiasmo dei fan e i grandi risultati ottenuti al box office, i Depeche Mode e Sony Music Entertainment hanno deciso di pubblicare in DVD e Blu-Ray il rivoluzionario film-concerto ‘Depeche Mode: ‘Spiritis in the Forest’.

Il cofanetto speciale con 4 CD divisi in 2 DVD e 2 CD audio, la cui uscita era inizialmente prevista a marzo, uscirà il 26 giugno.

Saranno disponibili sia la versione DVD sia la versione Blu-Ray. I 2 DVD contengono il documentario ‘Spiritits in the Forest” e “Live Spiritis Soundtrack’, che al suo interno ha la registrazione dell’intero concerto della band alla Waldbühne di Berlino durante le ultime date del Global Spirit Tour. Si tratta di un filmato inedito, in quanto mai mostrato al pubblico nella sua interezza.

Roger Water, il docu-film del fortunato tour

‘Roger Waters: Us + Them’ (Sony Music Entertainment), il film dedicato all’acclamato tour 2017-2018 dell’iconico fondatore dei Pink Floyd, è già disponibile per l’acquisto e per il noleggio in digitale su iTunes, Apple Tv, Amazon Prime Video, Chili e Mediaset Infinity, e dal 2 ottobre, a grande richiesta, sarà anche anche in Blu-ray, DVD, CD e Vinile.

‘Us + Them’ (del fondatore, autore, compositore e mente creativa dietro i Pink Floyd), è basato sul tour ‘sold out’ che Waters ha portato in giro per il mondo nel 2017-18, per un totale di 156 spettacoli e 2,3 milioni di persone, include brani di ‘The Dark Side of the Moon’, ‘The Wall’, ‘Animals’, ‘Wish You Were Here’, e del suo album più recente ‘Is This The Life We Really Want?’. Il film è diretto da Sean Evans e dallo stesso artista.

Alanis Morisette: esce ‘Such Pretty Forks In The Road’

E’ atteso per il prossimo 31 luglio ‘Such Pretty Forks In The Road’, l’atteso nuovo album di inediti dell’artista multi-platino e vincitrice di sette Grammy Awards, Alanis Morisette. L’album è stato anticipato dal singolo ‘Smiling’, scritto da Alanis Morissette insieme a Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotto da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo) e dai brani “Reasons I Drink” e “Diagnosis”. Alanis Morissette ha anche annunciato il posticipo del tour europeo al prossimo anno a causa dell’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19. La data italiana, originariamente prevista per il 15 ottobre 2020, è riprogrammata all’8 novembre 2021 sempre al Mediolanum Forum di Milano. Ad aprire il concerto ci sarà Liz Phair.

‘Translation’, il novo album dei Black Eyed Peas

Eccolo il ritorno dei Black Eyed Peas, con ‘Translation’, nuovo attesissimo album del celebre gruppo vincitore di ben 6 Grammy, l’ottavo della loro carriera e il primo con Epic Records. Nel frattempo la band continua a dominare le classifiche italiane e internazionali con il singolo ‘Mamacita’, in collaborazione con Ozuna e J. Rey Soul. Il brano, che conta oltre 65 milioni di stream e 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha conquistato, tra l’altro, il #1 della classifica italiana di Shazam, la posizione #2 della classifica FIMI/GfK e della Top 50 Italia di Spotify, la #3 della Apple Music Songs, la Top 5 dell’airplay radiofonico in Italia e della Top 100 Tracks di Youtube e la Top 10 della Viral Italia di Spotify.

Max