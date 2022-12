Cdm approva riforma Codice appalti. Salvini: “Fatto ottimo lavoro”

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma del codice degli appalti. Lo si apprende mentre la riunione è in corso a Palazzo Chigi.

“Grande soddisfazione” da parte del consiglio dei ministri, a esprimerla è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. ”Si attendeva da anni questo Codice degli appalti per accelerare e modernizzare il Paese. Ora per tre mesi il dibattito è aperto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

”Per me è una bellissima giornata per l’approvazione del Codice degli appalti. Sono contento – ribadisce Salvini – non solo per aver rispettato i tempi previsti dal Pnrr, ma soprattutto perché per le imprese italiane in particolare piccole e medie, abbiamo dato uno strumento più snello, più efficiente, con meno tempo perso”.