Cdm choc: la ministra Lamorgese scopre di essere positiva al Covid da un giornale online. Isolamento e tampone per gli altri

Un episodio che, se confermato nella sua dinamica, è davvero paradossale.

In queste ore, come scriviamo in un altro articolo, a Palazzo Chigi è in corso il Cdm dove si sta discutendola la bozza del Recovery Plan, e l’allocazione dei 196 mld di euro che andranno a realizzare il PNRR.

Una ‘notizia’ assurda che deve aver gelato la ministra dell’interno

E’ accaduto che, nel corso del vertice, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese (come riferisce l’agenzia di stampa AdnKronos), sfogliando un quotidiano online… avrebbe appreso di essere risultata positiva al tampone! In effetti proprio stamane, la responsabile del Viminale si era sottoposta l’esame, negli uffici del dicastero da lei diretto.

Dopo l’iniziale stupore, Cdm prima sospeso, poi si è deciso di riprendere

Alla notizia, che ha ovviamente destato non poco stupore (nessuna che l’abbia avvertita?), è seguita una sospensione del Cdm. Poco dopo è stato però deciso di riprendere la discussione senza la ministra, corsa a casa in isolamento.

Di Maio e Bonafede in isolamento cautelativo, tampone per Conte e gli altri

Vista però la situazione, cautelativamente, il Cdm si è concluso poco dopo. Ora, a parte la ministra Lamorgese, anche Di Maio (ministro degli Affari esteri), e Bonafede (Guardasigilli), in quanto seduti accanto alla ministra nel corso del Consiglio, sono costretti ad andare in isolamento. Gli altri presenti, Conte in primis, ad ore dovranno invece sottoporsi al tampone.

Possibile? Un dato personale e sensibile finito in mano ad un giornale…

Esprimendo l’augurio di una pronta guarigione alla Lamorgese, continuiamo a domandarci come mai un esame così sensibile e personale possa esser finito in mano a ‘terzi’ e, soprattutto, perché se c’è stato qualcuno che si è ‘premurato‘ di rivelarlo ad un giornale, altri non hanno provveduto a comunicarlo alla ministra…

