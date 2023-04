CdM: ok legge contro vandalismo

“Approvato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge per contrastare i sempre più frequenti fenomeni di vandalismo che colpiscono i nostri beni culturali e paesaggistici, aggiungendo sanzioni amministrative a quelle penali. Chi danneggia il nostro patrimonio artistico non può e non deve farla franca“.

Con queste parole, si è espressa la premier Giorgia Meloni sui social, pubblicando un video di alcuni blitz di attivisti ambientalisti contro monumenti e opere d’arte, in cui sono riepilogate le sanzioni previste dal disegno di legge: “Chi vandalizza la nostra arte – il messaggio finale del video -, si assume le proprie responsabilità e deve pagare di tasca propria”.