Ce la faremo, il nuovo singolo di Elisa e Tommaso Paradiso: il testo della cazone

Andrà tutto bene. Lo slogan si ripete da giorni, è un inno a non mollare. Andrà tutto bene, è un mantra, un modo per tenersi vivi. Andrà tutto bene, ora, è anche i nome del nuovo singolo di Tommaso Paradiso ed Elisa, nato dalla collaborazione social dei due artisti.

È nato quasi tutto per caso: una diretta Instagram come se ne stanno facendo tante in questi giorni, una canzone intana insieme, poi l’dea: “Perché non incidere una canzone?”. La musica ai tempi del coronavirus è unità d’intenti e intuizione. Così Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti, e Elisa hanno creato ‘Andrà tutto bene’.

Andrà tutto bene, testo della canzone

Non è la prima collaborazione artistica tra Elisa e Tommaso Paradiso, che in passato hanno già lavorato insieme a più progetti. Un feeling nato sul palco e proseguito anche a distanza, grazie ad Instagram. È nata così ’Andrà tutto bene’, e grazie anche ai suggerimenti dei fan, ai quali i due artisti avevano chiesto dei pensieri da inserire poi nel testo.

Di seguito il testo completo di ‘Andrà tutto bene’, la nova canzone di Elisa e Tommaso Paradiso:

E allora ciao

come sta la tua città

come è vuota come è sola

e allora stendi le lenzuola

E allora ciao

almeno il cielo è già

più pulito e trasparente

si vede oltre le stelle

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di correre per strada

baciarsi alla fermata

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

E allora ciao

la tua voce è musica

riempie questa stanza

colma la distanza

Quindi ciao

resta ancora qui perchè

questa notte è un po’ più scura

il silenzio fa paura

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di urlare ad un concerto

come abbiamo sempre fatto

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

Dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

Andrà tutto bene

andrà tutto bene