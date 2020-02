C’è Posta Per Te, anticipazioni puntata 15 febbraio: 6 super ospiti amati dal pubblico. Ecco chi sono

Torna e promette come sempre di emozionare, questa sera, in prima serata su Canale 5 il consueto e apprezzato appuntamento con C’è Posta Per Te, la storica trasmissione di Maria de Filippi. E lo fa, stando alle anticipazioni, con la presenza di ben 6 super ospiti in studio. Si tratta, a quanto viene dato sapere, di personaggi amatissimi dal pubblico.

Ecco chi sono i super ospiti di questa sera e su cosa verterà la nuova puntata della De Filippi.

C’è Posta per Te, anticipazioni puntata 15 Febbraio: 6 super ospiti, ecco di chi si tratta

C’è Posta Per Te torna dopo la settimana del Festival di Sanremo e promette mirabilia: nella puntata del programma di Maria De Filippi, in onda oggi, 15 febbraio, si parla come detto di ben sei super ospiti.

A svelare la anticipazione è la pagina Instagram ufficiale del programma, che ha mostrato due video con gli ospiti attesi dalla De Filippi.

Gli ospiti saranno divisi in due gruppi e saranno protagonisti di due storie, come spesso capita ogni settimana. Il primo grande gruppo di ospiti è quello composto da 4 personaggi televisivi molto amati: Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. I quattro, insieme a Maria De Filippi, formano l’intera giuria di ‘Tu Si que Vales’, programma di successo andato in onda nei mesi scorsi su Canale 5.

Gli altri due grandi ospiti sono davvero inaspettati: stiamo parlando di Emma Marrone e suo padre Rosario. Non è dato sapere perché Emma sarà stata accompagnata in studio dal suo papà, ma la curiosità sarà ripagata da una grande puntata questa sera.