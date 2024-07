In Medio Oriente “c’è una tendenza all’escalation”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin dopo aver ricevuto a Mosca il presidente siriano Bashar al-Assad. Lo rende noto il Cremlino.

”Sono molto interessato a conoscere la tua opinione su come si stia sviluppando la situazione nella regione mediorientale nel suo complesso”, ha detto Putin ad Assad, come si legge in una nota. “Purtroppo vediamo che c’è una tendenza all’escalation. Questo vale anche per la Siria”, ha aggiunto il leader russo.