Continua il lavoro sul mercato per il Civitavecchia. Obiettivo primario del direttore sportivo Marco Angelocore è quello di regalare una prima punta a mister Massimo Castagnari. Dopo l'arrivo di Simone Rei, che garantirà maggiori scelte sugli esterni, il club nerazzurro è ancora attivo nella parte più avanzata del gruppo capitanato da Thomas Funari. «Stiamo lavorando moltissimo – dichiara il direttore sportivo nerazzurro Marco Angelocore – c'è una trattativa molto complessa per un attaccante, con un intervento a 360° su diverse figure. Al momento preferisco non pronunciarmi, in quanto il percorso è complicato e difficile. L'obiettivo è di fornire a mister Castagnari una soluzione in più. Presto ci saranno notizie, forse tra qualche giorno».