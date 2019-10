Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser confessione hot: ecco com’è a letto. E torna in TV a Detto Fatto con la Guaccero tra nuovi scatti osè

In questi minuti Cecilia Rodriguez è tornata in Tv nel corso dello studio di Detto Fatto: nella puntata odierna di giovedì 10 ottobre la showgirl sorella di Belen ritorna in onda.

Cecilia Rodriguez parteciperà alla trasmissione del pomeriggio di Rai Due nello spazio dedicato ai consigli dell’esperta di calzature Nenella Impiglia. Ma in queste ore, e giorni, l’interesse intorno a lei è scaturito da tutt’altro. Cosa?

In particolare, dalla curiosità relativa alla coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser appunto, ed alla dichiarazioni che l’uomo ha fatto sulla ragazza. Quale? E’ presto detto.

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser confessione hot: ecco com’è a letto. E ritorna a Detto Fatto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra i più seguiti sui social fin dalle loro prime effusioni tra le mura della ‘Grande Casa’ del Grande Fratello Vip.

I due sono molto seguiti sui social dove amano condividere con i loro momenti. Ma anche in tv, spesso, e nelle interviste, si lasciano andare a dichiarazioni a dir poco bollenti. come l’ultima in cui è incappato Moser.

L’ex ciclista rivela che la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, sfrutta le sua abilità fisiche anche a letto. Ovvero? In pratica si parlava del mangiare sano, e di allenamento che parte prima a tavola, e poi per il resto si fa in palestra. E questo, a suo dire, produce vantaggi anche in altri ambiti.

Gli viene chiesto, appunto, se si riferisse alla sfera intima. Poi la domanda esplicita: e a letto? La replica immediata di Moser, con tono malizioso, non lascia molti dubbi. “E’ molto allenata.”

Nel frattempo Cecilia Rodriguez è stata sorpresa mentre faceva shopping con lo stesso Ignazio Moser in un negozio di abbigliamento a Milano: la modella argentina è stata fotografata in una posa osè: mentre era in camerino a provare dei vestiti, Cecilia si è accorta dei paparazzi e ha deciso di non nascondersi, bensì di sorridere verso l’obiettivo, scostando la giacca che aveva addosso e lasciando vedere il seno nudo.