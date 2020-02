Cecilia Zagarrigo non torna in studio, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne che ora pensa a Leonardo

Cecilia Zagarrigo non torna in studio, chi è la corteggiatrice di Uomini...

“Cecilia non c’è, è andata via”. Parafrasando una celebre canzone di Laura Pasini si potrebbe descrivere lo strano caso della corteggiatrice di Uomini e Donne, assente dagli studi di Canale 5. La domanda nasce quindi spontanea: perché Cecilia Zagarrigo non si è presentata alla puntata del Trono Classico?

La risposa è più semplice di quanto non si pensi, per trovarla basta fare un salto indietro alla scorsa puntata del programma di Maria De Filippi, quando Cecilia ha avuto un acceso confronto con Carlo Pietropoli, sfociato in una lite. Dopo questo litigio la corteggiatrice, già volto noto di Uomini e Donne, ha deciso di non fare ritorno in studio. Che sia la chiusura definitiva? Per scoprirlo non resta che aspettare le prossime puntate.

Cecilia Zagarrigo, età e Instagram della corteggiatrice

Da Carlo a Leonardo il passo è stato breve per Cecilia. La corteggiatrice, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram, dove è attivissima, mostrando il nipote nato da poco, Leonardo appunto, che sembra aver occupato tutti i suoi pensieri, che ora sono lontani da Carlo, di cui la corteggiatrice non si è curata non presentandosi in puntata.

Chi è Cecilia Zagarrigo? La corteggiatrice è un volto ormai noto di Uomini e Donne visto che è stata prima come corteggiatrice di Oscar Branzani, poi di Luca Onestini. In questa edizione è scesa per Carlo Pietropoli, ma la conoscenza sembra già finita. Cecilia è nata a Torino ed ha 25 anni ed è alla ricerca dell’anima gemella.

Le mancano pochissimi esami per conseguire la laurea in giurisprudenza, che le permetterebbe poi di inseguire il suo grande sogno, ossia quello di entrare in Polizia. Nel frattempo è attivissima sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di 500mila followers che tiene aggiornati sulla sua vita quotidiani e che di certo non vedono l’ora di capire quale sarà il suo futuro a Uomini e Donne.