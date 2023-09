(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro nel Palermitano. La vittima è un operaio di 63 anni, Filippo Ciancimino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione in via Papa Giovanni XXIII, a Belmonte Mezzagno, quando il solaio è crollato. Il 63enne è rimasto travolto dalle macerie. Inutili i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.