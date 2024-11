Cedimento stradale a Torrevecchia, pericoli per i cittadini

Cedimento stradale a Torrevecchia, una buca all’incrocio diventa un pericolo enorme per i cittadini. A via Ezio Sciamanna, all’incrocio con via Tamburini, un cedimento stradale ha necessitato l’intervento per poter transennare l’area. Ma i cittadini temono possibili incidenti e ritengono che questo provvedimento, da solo, non basti.

Cedimento stradale a Torrevecchia, area transennata

Finire in una buca camminando, o imboccando una curva: è il rischio che temono di correre da settimane i cittadini che si trovano a percorrere via Sciamanna arrivando all’angolo di via Tamburini. Lì, in zona Torrevecchia, la strada sopraitata presenta il cedimento del manto stradale che preoccupa i residenti.

La voragine è stata transennata dalla polizia locale – su disposizione dei vigili del fuoco – già lo scorso 29 ottobre ma i lavori di ripristino non sono mai iniziati. I residenti, in strada o sui social, si lamentano della pericolosità e dei disagi stradali che ne possono seguire, soprattutto in chiave di ‘potenziali’ incidenti.

Dal municipio XIV, dagli uffici di Monte Mario, hanno segnalato il disagio e sollecitato la società di sottoservizi, che parrebbe incaricata di intervenire, di ripristinare quanto prima possibile il rifacimento del manto stradale.