Celebrati ad Ostia i primi matrimoni in riva al mare: inaugurata oggi la Spiaggia degli sposi

Celebrati i primi matrimoni in riva al mare a Roma: è stata inaugurata questa mattina la Spiaggia degli sposi di Ostia. Circondati da amici e parenti festosi gli sposi hanno coronato il sogno d’amore sotto il sole, sfruttando la location per fare il classico servizio fotografico sulla battigia. Mix di stili tra gli invitati, dai classici completi da uomo alle coloratissime damigelle in svolazzanti abiti in chiffon. C’era però anche chi sotto la giacca d’ordinanza ha preferito indossare pantaloncini e infradito. Tanti i curiosi che si sono fermati a guardare l’evento da lungomare Paolo Toscanelli o in costume dalla spiaggia stesi su un telo. Sono state due le cerimonie svolte oggi davanti al mare capitolino, alla seconda, celebrata dalla presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, era atteso anche l’arrivo del sindaco di Roma Virginia Raggi che però non ha potuto partecipare per altri impegni. Le sedie per gli sposi e i testimoni, il tavolo per la cerimonia e le sedute per gli invitati, tutto rigorosamente bianco, sono stati messi a disposizione dall’amministrazione, mentre gli sposi hanno pensato agli addobbi, perlopiù piante. Per il momento spiega il Municipio X l’opportunità di celebrare il matrimonio sulla spiaggia è riservata ai soli cittadini residenti a Roma.