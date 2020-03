Celebrity Hunted, anticipazioni puntata 1: Francesco Totti vestito da prete (SPOILER)

Su Prime Video la caccia è iniziata. Oggi, 13 marzo 2020, sulla piattaforma streaming di Amazon sono disponibili i primi tre episodi del reality show Celebrity Hunted. Per quattordici giorni otto vip dovranno non farsi catturare da un pool di investigatori, capitanato da Alfredo Mantici, ex capo analisi strategiche dei servizi segreti. Francesco Totti e Costantino Della Gherardesca proveranno a superare la missione da soli. Saranno in coppia, invece, Fedez con Luis Sal, recentemente insieme nel podcast Muschio Selvaggio, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Avranno a disposizione un cellulare privo di internet, e facilmente rintracciabile dagli investigatori, e un bancomat dal quale potranno prelevare al massimo 70 euro al giorno. Cos’è accaduto nel primo giorno di fuga? Attenzione, contiene spoiler.

Celebrity Hunted: il bluff di Totti e il “ritiro” al monastero

Alle otto in punto, dal Colosseo, parte la fuga delle otto celebrities. Francesco Totti sembra essere tranquillo nei primi minuti, tanto da dirigersi a piedi verso San Giovanni. Entra in un parcheggio dove incontra un suo amico e un suo sosia. L’obiettivo è chiaro: depistare gli investigatori. Consegnata la felpa al complice, l’ex capitano della Roma li manda a Santa Severa, mentre aspetta un altro suo gancio. Fatta uscire la Lamborghini con dentro il sosia, da Francesco arriva un monaco, che lo porterà al Monastero San Vincenzo di Viterbo.

Mentre Totti pranza a suon di “gnocchi giallorossi” con i “confratelli”, una pattuglia raggiunge Santa Severa, dove si trovano i due complici per il depistaggio. Alla cattura, dopo l’euforia iniziale, scoprono il bluff tramato da Francesco, con tanto di videomessaggio di sberleffo da parte del campione.

Per la notte l’ex numero dieci giallorosso dorme in una cella, appartenuta a un’esorcista, non prima di aver pregato con gli altri monaci. Il giorno dopo, con tanto di abito talare, Francesco si dirige nel campetto vicino al monastero. Tra sorrisi, autografi e battute, mai come in questo caso, “di spirito”, Er Pupone dà il calcio d’inizio della partitella con cui termina il primo episodio.