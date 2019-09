Celine Dion ritorna in cd con ‘coraggio’

E’ il primo album in inglese, sei anni dopo ‘Loved Me Back to Life’: il prossimo 15 novembre – è stato annunciato oggi – uscirà ‘Courage’ (Sony Music Entertainment Canada/Columbia Records), nuovo lavoro di Celine Dion.

Sono i tre singoli in arrivo, anche se questo disco articolato da ballate e canzoni up-tempo, è già disponibile in pre-order attraverso il link: https://SMI.lnk.to/courage

Come dicevamo sono tre i brani in anteprima.

Scritto da Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles, Dallas Koehlke (‘DallasK’) e prodotto da DallasK, ‘Imperfections‘ esamina il significato dell’autocritica (“I try to give all myself to you / But before I can get there / Got parts of me I’m trying to lose”); ‘Lying Down‘ invece, scritto da David Guetta, Giorgio Tuinfort, e Sia Furler, evidenzia la necessità di cambiare mentalità per andare avanti dopo essere usciti da una relazione opprimente ed oppressiva (“You tried to push me down, you tried to keep me possessed”). Infine, il brano che dà il titolo all’album, ‘Courage‘, è un inno a trovare la forza e la fierezza quando ci si trova all’inizio di una nuova sfida (“Courage / Don’t you dare fail me now / I need you to keep away the doubts / I’m staring in the face of something new”), ed è stato scritto da Stephan Moccio, Erik Alcock e Liz Rodrigues.

Nell’album è presente anche il brano ‘Flying On My Own’, uscito lo scorso giugno, che Celine ha eseguito l’ultima notte della sua storica residency di 16 anni a Las Vegas. La canzone è stata scritta da Jörgen Elofsson, Liz Rodrigues e Anton Martensson e ha segnato il primo passo nella nuova inaspettata fase della carriera di Celine.

Celine Dion pronta anche al ritorno live

Sempre oggi, inoltre, avrà inizio il “Courage World Tour”, con il primo dei tre concerti che Celine Dion terrà a Quebec City, prima di proseguire con i sei spettacoli di Montréal, per un totale di oltre 50 città tra Stati Uniti e Canada.

Per informazioni sul tour www.celinedion.com

Con più di 250 milioni di album venduti in tutto il mondo, Celine Dion è una delle artiste più riconosciute, amate e di successo nella storia della musica pop. Ha vinto cinque Grammy Awards, due Academy Awards, sette American Music Awards, 20 JUNO Awards e un sorprendente 40 Félix Awards. In occasione della vittoria del Diamond Award ai World Music Awards 2004, le è stato riconosciuto lo status di artista femminile più venduta di tutti i tempi. Nel 2016 i Billboard Music Awards le hanno conferito il Lifetime Achievement Icon Award. Di recente, Celine è stata nominata da l’Oréal Paris nuova portavoce globale dell’azienda.

Max