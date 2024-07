Celle bollenti, trasferimenti da Regina Coeli

Fa davvero caldo per tutti, anche per i detenuti e così da Regina Coeli molti sono stati trasferiti. Circa 20 detenuti spostati in altre carceri a causa per il troppo caldo e una situazione rovente dal punto di vista letterale con una mancanza strutturale di personale e strutture penitenziarie.

Nel corso dell’ultimo weekend per protesta i detenuti di regina cieli siano rifiutati di entrare nelle rispettive celle perché le temperature addirittura sembravano superare i 40°. Così è stata presa una decisione quella di trasferire circa 30 detenuti anche per rispondere a problemi legati al sovraffollamento in altri istituti penitenziari italiani.

Un numero che si aggiunge ad altri 30 già spostati ad inizio di quest’estate sia per il troppo caldo ma anche per motivi disciplinari un allarme che come detto è stato sottolineato anche dagli organi preposti come per esempio il segretario generale UILPA polizia penitenziaria Gennarino de Fazio.