Celli, “Roma costruisce il suo futuro: Pnrr, Giubileo ed Expo 2030 le grandi sfide da vincere”

“Roma costruisce il suo futuro e si prepara alle sfide dei prossimi dieci anni: Pnrr, Giubileo ed Expo 2030.

Con orgoglio e con responsabilità, registriamo una convergenza istituzionale e una positiva sinergia tra pubblico e privato. Perché solo con il lavoro di squadra possiamo raggiungere tutti insieme questi obiettivi e realizzare una determinante azione di sviluppo e rilancio.

Va in tale direzione la presentazione da parte di Ance Roma – Acer con Orep dell’Osservatorio sulle opere Pnrr e Giubileo 2025, due grandi opportunità che vedranno Roma riferimento e traino per l’intero Paese. Sarà uno strumento a disposizione di imprese e cittadini per monitorare lo stato di avanzamento dei cantieri.

Altra partita decisiva è la candidatura ad Expo 2030. La visita del Segretario generale del Bie – Bureau international des Expositions, Dimitri Kerkentzes, è stato un momento prezioso per illustrare il progetto e il piano di interventi che Roma metterà in campo per l’esposizione universale con una visione ambiziosa, innovativa e sostenibile, riconnettendo il centro alla periferia”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto), che ha assistito questa mattina a Palazzo Colonna alla presentazione dell’Osservatorio sulle opere Pnrr e Giubileo 2025.

Max