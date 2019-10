Celtic-Lazio, la probabile formazione e dove vederla in TV

Il pareggio in extremis contro l’Atalanta ha regalato un minimo di tranquillità alla Lazio, che dopo un avvio complicato è ancora in corsa per il quarto posto finale. La squadra di Inzaghi giovedì sarà impegnata in Europa League contro il Celtic e per l’occasione Inzaghi pensa a qualche cambio rispetto alla gara contro i nerazzurri. La partita sarà visibile su Sky Sport alle ore 21.

Le probabili formazioni di Celtic-Lazio:

Celtic (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All.: Lennon.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.