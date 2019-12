Cenone di Capodanno 2020 sotto i 100 euro: ecco dove risparmiare città per città con cene e feste low cost e last minute

Siamo a un passo da Capodanno e il 2020 ormai è alle porte e nel momento in cui salutiamo il 2019 con la tipica baldoria della notte di San Silvestro e ci domandiamo, nel mentre, come e dove far festa, con chi e, di rimando, anche quanto spendere.

Già, perchè di fatto, uno dei clou di Capodanno 2020 come sempre sarà i classico cenone di fine anno che prevederà come è ben chiaro a tutti, dei costi. Ma quali costi? E quanti?

Dove dovremmo andare, se volessimo risparmiare, per poter festeggiare un Capodanno gradevole e bello ma risparmiando? In quali luoghi, ristoranti o locali?

Ecco un quadro ben dettagliato su quelle che sono le occasioni migliori e, nello specifico, ecco le chance per un Capodanno low cost per questo 2020 con le occasioni per festeggiare con un cenone sotto i 100 euro e, comunque, un sostanziale risparmio anche last minute.

Cenone di Capodanno 2020 sotto i 100 euro: ecco dove risparmiare nelle varie città

Volete un Capodanno low cost 2020? Non è così semplice cavarsela con poco, specie se non si è prenotato e in considerazione che si tratta del cenone di San Silvestro.

Accaparrarsi un posto buono per il cenone di San Silvestro che permetta di spendere poco spesso è una vera utopia. Va detto che, di media, non si entra da nessuna parte senza sganciare tendenzialmente circa 200-300 euro e spesso per una cena che non rappresenta nemmeno niente di che.

E’ però possibile trovare delle occasioni importanti, anche last minute, in posti speciali, belli, e con cene gustose, nelle varie città, a prezzi low cost. Quali? Eccone alcuni esempi che vengono raccontati, anche in rete e nei gruppi social, dai diretti clienti che si sono messi alla ricerca di queste soluzioni.

Cenone di Capodanno 2020 sotto i 100 euro a Roma

Moltissimi cittadini, ma anche i turisti, hanno diffuso via web degli elenchi consultabili, con tanto di menù, circa i posti che offrono prezzi ridotti per questa sera. A Roma uno dei posti clou in tal senso si trova nella zona del Pigneto: in un ristorante moderno e non troppo avvolto, Da Va.Do, si paga circa 80 euro con una cena molto variegata: dagli gnocchi cacio e pepe ai gamberi rossi, ai gamberi in Panko su purea di patate e zenzero. Con le tradizionali lenticchie e cotechino.

Nella stessa zona c’è il Beliveat il cui cenone è sempre pari a 80 euro e prevede orecchiette con porcini, ravioli insieme al pesce spada, calamaro e semifreddo al torroncino. E le solite lenticchie e cotechino.

Ci si sposta poi nella zona di Trastevere, c’è una soluzione nota come il Maritozzo Rosso: la cena di Capodanno costa 85 euro con Cacio e pepe con tonnarelli al nero di Seppia e gamberi rossi di Mazara, e ancora, Tortelli di caponata di melanzane con pesce spatola e datterini gialli. Tipica romanità dopo il passaggio al nuovo anno: brindisi e carbonara anziché altre soluzioni.

Nella stessa zona, cenone a base di pizza da Seu Pizza Illuminati con un prezzo di 65 euro che prevede degustazioni di diverse tipologie di pizze in un clima che fa riferimento agli anni 80, in stile Drive In per intenderci.

A Monteverde, Mezè Bistrot, propone a 75 euro diverse soluzioni tra le Fettuccine Bangkok, gamberi e Calamari, mezé al profumo di zenzero e lenticchie e champagne all’arrivo dell’anno nuovo. Sulla stessa linea più o meno il prezzo della Osteria Mavi: 80 euro per menù di carne o uno a base di pesce e musica e Dj Set nel post cenone. Cifra identica da Brado, con menù a base di cervi e galletti.

Nel noto quartiere Testaccio, il Ketumbar propone a 80 euro (20 per i bambini) un cenone di pesce o vegetariano. Per i più piccoli, menù a parte e spazio giochi, oltre al DJ Set durante la serata. Da Ciclostazione Frattini, in area della zona Portuense a 50 euro potrete ecco il menu di carne, 10 euro in più per quello a base di pesce. I bambini pagano la metà.

Cenone di Capodanno 2020 sotto i 100 euro a Milano

Come dicono diverse persone sui social e non solo, Milano è una terra in cui le offerte low cost sono note da tempo per Capodanno: Si possono citare diverse soluzioni, tra le quali la Locanda Carmelina, che per circa 90 euro offre una cena a base di pesce, con cozze, capesante, risotto alla pescatora e pure una bottiglia di vino ogni quattro persone inserita già nel prezzo complessivo.

Cenone di Capodanno 2020 sotto i 100 euro a Napoli e Torino

Altre due città che hanno sperimentato e rinnovano anche quest’anno le soluzioni low cost sono i capoluoghi campani e piemontesi. A Napoli e Torino, ormai è un mantra variare la proposta toccando le corde di chi vuole risparmiare.

Ci sono molte persone che scelgono soluzioni diverse sia a Torino che a Napoli anche sul fronte last minute, e c’è una tendenza a soddisfare i clienti in tal senso.

A Napoli per fare un esempio, c’e Meatin, con cena a base carne, al prezzo di circa 90 euro. Quanto al menu: battuto di giovenca con spinaci, maionese al tartufo e coriandolo, accompagnato da Risotto cacio e pera con guanciale e porro. Si aggiungono poi Cotechino con lenticchie.

A Torino invece viene segnalato dai clienti un posto dalla tradizione in tal senso: ovvero prezzi bassi, ricette classiche e tradizionali. Al Parìn, il costo 65 euro. C’è poi Osteria Nuova: a 100 euro con vini inclusi si offre menù con gambero, funghi, crudo di Cuneo e Cannellone di cotechino e lenticchie. Un’altra strada è quella della Antica Trattoria Con Calma: a 60 euro: bignè con mousse al castelmagno, arrosto di fassone all’uva e sformatino di scorzonera in menu.