Centocelle – Arriva il Natale a Cento Incroci, l’hub polifunzionale della Regione Lazio 

Anche quest’anno Cento Incroci, l’ hub polifunzionale della Regione Lazio nel cuore del quartiere Centocelle di Roma, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in occasione delle festività natalizie, è pronto ad offrire al quartiere occasioni di intrattenimento, di incontro e di scambio culturale.

Per favorire l’integrazione e offrire ai più piccini l’occasione di trascorrere le vacanze natalizie in modo piacevole e costruttivo sono previste una serie di attività ludico-ricreative rivolte a tutti e con ingresso gratuito. Durante tutto il periodo natalizio presso il Cento Incroci saranno disponibili, compatibilmente con le attività in programma, giochi di società per intrattenere grandi e piccini.

Uno spazio multiculturale, crocevia di culture ed esperienze diverse, realizzato attraverso il recupero dei locali che hanno ospitato la “Pecora Elettrica”, è stato restituito dalla Regione Lazio a Centocelle come luogo aperto e condiviso.

In Programma Domenica 18 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 Letture Di Natale. Un pomeriggio da passare insieme per entrare nella magia natalizia proponendo letture di alcune storie speciali….

Durante il laboratorio i più piccoli si potranno divertire a creare una decorazione per l’albero con materiale semplice e tanta fantasia! Laboratorio adatto dai 4 ai 10 anni.

Sempre Domenica 18 dicembre, dalle ore 16.30 alle 18.00, laboratorio Dove vanno a finire gli alberi di Natale ? Partendo dalla lettura comune di una poesia di Bruno Tagnolini i piccoli scivoleranno tra i boschi candidi e silenziosi del Natale.

Ognuno di loro poi creerà come un manifesto nel quale da un lato riporterà la poesia condivisa insieme e dall’altro realizzerà un paesaggio di colori e luci dove riportare con la tecnica del collage e del disegno i propri alberi natalizi, tutti diversi, tutti unici e di nuovo immersi nei boschi tra le montagne. Laboratorio adatto dai 4 ai 10 anni.

Lunedì 19 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00, lezione di Impariamo il Bridge. Il bridge nacque in Inghilterra come whist all’inizio del 16° secolo ma fu codificato in regole precise nel 1742 da Edmond Hoyle, autore di un volume sulla tecnica del gioco (Short treatise). In questa lezione saranno spiegati i sistemi, le aperture, i criteri per il rispondente con atout e senza atout.

Da non perdere martedì 27 dicembre dalle 16.30 alle 18.00, la Tombola di Natale per bambini e bambine, uno dei più famosi giochi di Natale che accompagna le tavolate dei giorni di festa in famiglia. Il Cento incroci propone una tombola animata per i più piccini tra divertimento, risate e voglia di vincere tanti premi! Dai 5 anni in su.

Lunedì 2 gennaio, dalle 16:00 alle 18:00, un’altra lezione di Impariamo il bridge. Il Brigde, è una competizione agonistica che dal 1930 ad oggi conta varie leghe nazionali ed organismi internazionali che coordinano le attività ed organizzano i campionati. Apprese la manche e gli slam, e gli interventi sulle aperture avversarie pronti per l’iscrizione ai prossimi campionati!

Si avvicina il 6 gennaio e in attesa dell’arrivo della vecchina più famosa, ecco martedì 3 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.00, il laboratorio Una Befana tutta per te! Forse non tutti sanno che esistono scuole per befane e, che queste simpatiche vecchiette conoscono uno per uno tutte le bambine e i bambini. Leggendo insieme alcuni albi illustrati forse si troverà la risposta e si potrà realizzare una befana personale. Laboratorio dai 4 ai 7 anni.

Infine venerdì 6 gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, Quest’anno la calza la faccio da solo! creazione di una calza della befana personalizzata, una piccola opera d’arte ispirata alla vecchietta più amata da tutti i bambini, creata con materiali artistici ed insoliti. Dopo aver letto un albo illustrato sulla Befana, i bambini e le bambine lavoreranno con strumenti e materiali diversi per creare una nuova concezione di calza! Laboratorio dai 4 ai 10 anni.

Tutte le attività e il laboratori sono Ingresso libero, su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni WhatsApp 3665616955

Cento incroci – Via delle Palme, 158, 00171 Roma RM

https://centoincroci.regione.lazio.it/

Max