Centocelle, uomo trovato in pozza di sangue

Centocelle, uomo trovato in pozza di sangue: parco Madre Teresa di Calcutta a Centocelle, un passante ha visto il corpo senza vita di un uomo riverso a terra in una zona non distante dall’ingresso vicino viale delle Gardenie.

All’arrivo dei soccorsi però non c’era nulla da fare e i sanitari hanno dovuto constatare il decesso. Al momento la vittima non è stata identificata, si tratterebbe di un uomo di origine nordafricana di età compresa tra i 30 e i 35 anni.

Sul caso indaga la polizia intervenuta sul posto con la scientifica. L’uomo indossava una parrucca: fra le ipotesi non è escluso che possa essersi trattato di un regolamento di conti per il controllo del territorio per lo sfruttamento della prostituzione.