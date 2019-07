Centrale Montemartini, gli eventi dell’Aperossa

Torna a Roma l’Aperossa, manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana 2019 promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

L’appuntamento consolidato del particolarissimo veicolo cinemobile che propone intorno a sé iniziative culturali e interdisciplinari, si svolgerà dal 22 al 27 luglio nel quartiere Ostiense di Roma, in un’area fortemente caratterizzata dal passato industriale e da un tessuto sociale operaio, oggi protagonista di una profonda rigenerazione urbana.

Mentre gli eventi dal vivo – tra reading e monologhi teatrali, concerti con sonorizzazioni live di archivi filmici in proiezione, visite museali ed esplorazioni partecipate alla scoperta del territorio – si svolgeranno presso il piazzale adiacente la Centrale Montemartini, dove peraltro ha sede l’Aamod, altre attività di ricerca, ludiche e promozionali, avranno luogo presso i Mercati della Montagnola, Ostiense e Grotta Perfetta. Spazio anche alla raccolta di testimonianze orali sulla memoria del quartiere e la produzione di brevi documentari sui luoghi partecipati e “restituiti” alla cittadinanza locale.

La manifestazione, ad ingresso libero, è un fulgido esempio di integrazione tra esperienze, luoghi e storia di contesti da valorizzare e far conoscere proprio attraverso un’organizzazione a partecipazione condivisa.

Il programma, che poi andremo a rinnovare, prevede intanto per lunedì 22 luglio, nel Piazzale della Centrale Montemartini di via Ostiense, 106 (l’ingresso è libero),

alle 17.30 L’Aperossa in Favola: Affamati, belli, forti, buffi, educati e un po’ imbranati… arrivano i lupi! A seguire, Letture all’aperto per bambine e bambini a cura di Pino Grossi. Quindi, alle17.45 l’Aperossa al Museo Crepereia ed Eurisace, con due storie private nella Roma imperiale, attraverso una visita guidata nei dintorni del museo della Centrale Montemartini a cura dell’Ass. Vita Romana (60’). Alle 19.15 sarà poi la volta dell’Aperossa esplora con Walkabout: Vuoti di Senso_Senso dei Vuoti: esplorazioni partecipate nel quartiere a cura di Carlo Infante – Urban Experience (60’). Alle 20,30 l’Aperossa in scena: ‘Storie delle ragazze di ieri’, un Monologo di Donatella Allegro (45’). Alle 21.30 l’Aperossa racconta ‘I Mercati Rionali. Quelli della Montagnola’, un Instant doc di Pino Bertucci (15’ – 2019). Alle 22.00 L’Aperossa suona ‘Guerra, pace’, Immagini d’archivio scelte e sonorizzate da Emiliano Torquati (campionatore elettronico), e Greg Hutchinson (batteria).

Max