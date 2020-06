Centri scommesse, Bingo e sale slot: quando riaprono nel Lazio

Dal 15 giugno l’Italia è entrata ufficialmente in ‘Fase 3’. Un nuovo modo di intendere l’emergenza. Non che in realtà cambi molto rispetto a un paio di settimane fa, ma molte delle attività rimaste chiuse finora potranno finalmente riaprire i battenti. Quali? Cinema, teatri, fiere e convegni. Anche centri scommesse, bingo e sale slot. Ma in questo caso non ovunque.

Nel Lazio ad esempio l’apertura di queste attività è stata spostata ad inizio luglio, quindi due settimane più tardi rispetto alle indicazioni presenti nell’ultimo Dpcm governativo. Una scelta a cui i sindacati di settore si stanno opponendo, in attesa di capire se la Regione farà un passo indentro in tal senso.

Centri scommesse e sale slot, le regole da seguire

Quando riaprono quindi centri scommesse, bingo e sale slot nel Lazio? La risposta al momento è: il 1 luglio. Una cosa è certa: le regole da seguire all’interno di questi esercizi. Rimangono, infatti “le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonche’ le misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura“.

Bisognerà quindi aspettare altre due settimane, nel Lazio, per l’apertura di queste attività, così come per quanto riguarda discoteche e sale da ballo. In questo caso la Regione ha anticipato di 14 giorni la data di apertura, indicata come il 14 luglio nel Dpcm. Nel Lazio apriranno quindi il primo del mese prossimo.