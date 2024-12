Centro assistenza famiglie e genitorialità: via a supporto legale e psicologico a Roma

Centro assistenza famiglie e genitorialità: parte un nuovo supporto legale e psicologico a Roma. Assistenza ai genitori a Roma, dove apre un nuovo centro per le famiglie. Lo spazio, il primo del municipio V, sarà attivo a partire dal 12 dicembre in via di Acqua Bullicante 28

Nuovo centro per famiglie nel municipio V: ecco di che si occuperà

Dal sostegno alle famiglie alla creazione di spazi di relazione e aiuto per i nuclei in condizioni di fragilità: in via di Acqua Bullicante 28 nasce il primo Centro per le famiglie del municipio V, un punto di riferimento polifunzionale che vuole offrire servizi gratuiti di accoglienza, sostegno e orientamento ai singoli individui e ai nuclei familiari residenti nel territorio. Una nuova realtà che nasce da una co-progettazione tra il municipio e la cooperativa sociale La Fonte 2004 Ets, con il sostegno dell’avviso pubblico per l’ampliamento della rete regionale dei centri per la famiglia. Lo hanno annunciato il presidente del municipio V Mauro Caliste e l’assessore alle politiche sociali Antonino De Cinti.

Il nuovo progetto cerca di promuovere interventi di supporto alla genitorialità, del’inclusione sociale tramite servizi di prossimità, sostenendo le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita, creando spazi di relazione e aiuto. Tra i servizi c’è l’accoglienza e il lavoro di rete, la mediazione culturale e il sostegno al terzo settore. Si lavorerà poi alla prevenzione e contrasto al disagio attraverso un continuo sostegno psicologico, ma anche organizzando laboratori scolastici, gruppi di sostegno e orientamento al lavoro.

Tutte le attività del centro prenderanno il via dal 12 dicembre e saranno svolte da un’equipe multidisciplinare composta da psicologi, assistenti sociali, educatori, mediatori culturali, familiari e consulenti legali. La struttura sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 13.30.