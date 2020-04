Centro di gravità permanente, Franco Battiato presente nella Casa di Carta 4

Se tre indizi fanno una prova possiamo con sicurezza affermare che ai registi e ai produttori della Casa di Carta piaccia in particolar modo la musica italiana. A dimostrarlo sono i fatti, e soprattutto la colonna sonora presente nella quarta stagione della fortunatissima serie spagnola uscita oggi venerdì 3 aprile su Netflix.

Impossibile non ricordare ‘Bella ciao’, diventata nelle prime due parti de ‘La casa di carta’ l’inno della banda del professore e un motivetto intonato poi da tutto il mondo ispirato proprio dalla serie TV. Anche la quarta stagione non fa eccezione e per scoprirlo basta poco: nella prima puntata, infatti, è presente la canzone ‘Ti amo’ di Umberto Tozzi cantata da un gruppo di frati. E le sorprese non finiscono qui, perché c’è un’altra canzone italiana presente.

Centro di gravità permanente, Battiato presente

Bella ciao, Ti Amo e… Centro di gravità permanente. Questo il trittico di canzoni italiane proposto dalla Casa di Carta. Nella quarta stagione, infatti, è presente anche il capolavoro visionario del maestro Franco Battiato, che potrebbe quindi avere risonanza nel mondo e magari avvicinare molte più persone ai suoi geniali lavori.

Di seguito il testo della canzone del maestro Battiato, apprezzata anche dai creatori della Casa di Carta:

Una vecchia bretone

Con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù

Capitani coraggiosi

Furbi contrabbandieri macedoni

Gesuiti euclidei

Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori

Della dinastia dei Ming

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

Per le strade di Pechino erano giorni di maggio

Tra noi si scherzava a raccogliere ortiche

Non sopporto i cori russi

La musica finto rock la new wave italiana il free jazz punk inglese

Neanche la nera africana

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

You are a woman in love

Baby I need your love

I want your love

Over and over again

Come in into my life

Baby, I want to give you my soul

Baby, I need your love