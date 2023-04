Centro di Produzione Rai di Torino intitolato a Piero Angela

La Rai omaggia Piero Angela decidendo di intitolare al divulgatore scientifico, conduttore e giornalista, scomparso il 13 agosto dello scorso anno, il Centro di Produzione Rai di Torino, la sua città.

“Abbiamo condiviso con Rai l’idea di intitolare il Centro di Produzione di Torino a Piero Angela“, ha detto il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, dopo l’incontro con l’ad Rai Carlo Fuortes, in cui si è parlato proprio del potenziamento della sede Rai di Torino.

In tv, il figlio Alberto Angela, a maggio condurrà in prima serata su Rai 1 uno speciale di Ulisse dedicato proprio al padre. Sarà l’occasione per ripercorrere la professionalità e l’umanità di chi ha portato la scienza e i temi della contemporaneità in prima serata al grande pubblico.