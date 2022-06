Centro riformista, Renzi: “Lo spazio c’è”. Rosato: “Si fa al 100%”

(Adnkronos) – Italia Viva pronta a dar vita a un Centro riformista entro le elezioni politiche del 2023. “Percentuali di riuscita? Non ho dubbi, il 100%”, dice il presidente Iv Ettore Rosato a Radio Leopolda. Ma “più che di tempi però io parlerei di contenuti, più che di formule di proposte politiche – aggiunge Rosato – non ha senso parlare di alleanze tra partiti incompatibili a governare. Guardiamo il cosiddetto ‘campo largo’ di Letta, di cui non vogliamo e non possiamo far parte, perché sarebbe una scelta incoerente sulla giustizia, riforme, investimenti e sulle scelte economiche con cui non abbiamo nulla a che spartire come il reddito di cittadinanza”.

A confermare la rotta è anche il leader Matteo Renzi secondo il quale “lo spazio per un centro riformista c’è tutto ma deve prevalere la politica – ammonisce nella sua e-news – non le ambizioni personali. Noi ci siamo e ci saremo”, avverte.