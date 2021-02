Centro sportivo diventa deposito di droga e armi: ecco dove

Avevano adibito l’infermeria di un centro sportivo in deposito di droga ed armi. Nei guai il presidente di una società di calcio di Acilia, di 56 anni, e un suo amico, un uomo di 49 anni, che la polizia ha trovato circondati di strumenti e materiali utili all’attività di spaccio. Nelle tasche del 49enne circa 110 grammi lordi di cocaina ed un coltello a serramanico mentre il 56enne era in possesso di 1065 euro.

Nell’infermeria anche un bilancino di precisione, un frullatore intriso di sostanza stupefacente e sostanze da taglio. In segreteria, invece, a disposizione del presidente un’arma da fuoco con diverse munizioni detenute illegalmente, oltre a numerose armi bianche. I due sono stati arrestati in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferiti all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.