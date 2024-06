Centro storico – Raggi-Festa (M5S): “Invece di rafforzare i controlli si preferisce vietare gli eventi: attuale Amministrazione incapace su tutto”

“Il centro storico di Roma come una discoteca? Solo se non sai governarlo.Il primo municipio, chiaramente il più coinvolto dalle esibizioni degli artisti di strada, alza bandiera bianca: inece di rafforzare i controlli per verificare che gli artisti rispettino le prescrizioni, che i bar e ristoranti non emettano musica ad alto volume dopo le 22, e le loro performance siano gradevoli per i turisti, per gli esercizi commerciali e, non ultimo, per i residenti preferisce vietare e, piazza dopo piazza, sospende tutto.

Noi siamo dalla parte degli esercenti onesti, degli artisti di strada che chiedono di potersi esibire nel rispetto delle regole e dei residenti stanchi di subire l’incapacità di questa Amministrazione.

Non c’è alcuna idea di città dietro questi provvedimenti presi a macchia di leopardo che rispondono esclusivamente agli esposti, ma solo la palese ammissione di non essere in grado di controllare e valorizzare lo straordinario patrimonio della nostra città“.

Così in una nota congiunta l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5S Virginia Raggi e la capogruppo del M5S in I Municipio Federica Festa.

Max