Cernusco sul Naviglio, incendio in un appartamento: morte madre e figlia

Paura a Milano, a Cernusco sul Naviglio per la precisione, dove nella mattinata di oggi giovedì 27 febbraio un incendio all’interno di un appartamento ha provocato la morte di due donne: madre e figlia. Una di 80 e l’altra di 52 anni.

Ancora da accertare le cause che hanno portato all’incendio, la Procura indaga anche per incendio colposo. Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in cui erano presenti 24 persone.

Sette persone al pronto soccorso

L’incendio ha ucciso due donne e il fumo scaturito dalle fiamme ha intossicato in modo non grave altre sette persone, tutte in osservazione in ospedale. Per gli altri condomini, 24 in totale, non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Giovanni Tarzia, pm di Milano, ha analizzato l’accaduto: “L’incendio è stato particolarmente violento, ancora adesso che è stato domato non siamo in grado di dire da dove si è originato. Le fiamme hanno interessato solo l’appartamento, ma saranno i successivi accertamenti tecnici a confermare la stabilità della palazzina”, ha concluso.