Certificato medico malattia e visita fiscale 2020: obblighi del lavoratore assente per malattia

Abbiamo già visto in altri approfondimenti come in Italia da qualche tempo vige l’obbligo di produrre un certificato medico per quei lavoratori, del settore privato e pubblico che siano assenti dal lavoro: questo obbligo spetta al medico di base, o a quelli del SSN in alternativa.

Leggi anche: Visita fiscale, cos’è, chi la manda, come funziona il certificato medico malattia, reperibilità e esenzione

Il medico, in via telematica, deve trasferire il documento all’Inps, mentre al datore di lavoro va indicato il numero di protocollo della pratica. Questo è il primo obbligo base per il lavoratore assente per malattia quanto al certificato. Ma ce ne sono altri?

Quali sono gli obblighi del lavoratore assente per malattia? Ecco un focus su un tema molto importanti per i tanti occupati in Italia.

Certificato medico malattia e visita fiscale 2020: dove deve fare il lavoratore

In relazione alla Malattia INPS ed agli obblighi del lavoratore è possibile elencare alcune impellenze che spettano al ‘malato’: